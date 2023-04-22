МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Россия в расчетах за энергоресурсы сейчас переходит практически только на национальные валюты, эта тенденция будет продолжена, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Западу уже не помочь. Нефтяной дефицит работает на Россию

"Тенденция очень сильно изменилась по меньшему использованию доллара или евро. Учитывая текущие проблемы по расчетам с этими валютами в своих расчетах мы переходим только фактически на национальные валюты. И здесь востребованы юань, востребован рубль. Этот вектор будет продолжен", — сказал Новак в интервью Павлу Зарубину.

Новак привел в пример тот факт, что уже сейчас идут расчеты за газ в юанях, частично за нефть. Также идут расчеты в рублях.

"Будем продолжать совершенствовать эти взаиморасчеты в национальных валютах", — добавил Новак.