ЦХИНВАЛ, 22 апр — ПРАЙМ. Долг Южной Осетии перед Россией за свет и газ превышает 1 миллиард рублей, сообщил директор госпредприятия "Энергоресурс — Южная Осетия" Ацамаз Кабисов. Новак обсудил поставки электроэнергии с президентом Абхазии

"Перед Российской Федерацией у нас сумма задолженности по газу составляет более 445 миллионов рублей, а по электроэнергии у нас 607 миллионов рублей", — цитирует Кабисова Sputnik Южная Осетия.

По его словам, Южная Осетия планирует провести переговоры с Россией по теме погашения задолженности. При этом Кабисов подчеркнул, что в будущем неплательщиков ждет отключение от сети, отметив, что компания может отключать таких абонентов после двух платежных периодов. Отключение будет производиться после соответствующего предупреждения.