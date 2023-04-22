Долг Южной Осетии перед Россией за свет и газ превысил миллиард рублей
"Энергоресурс — Южная Осетия": долг Цхинвала перед Москвой за энергию превысил миллиард рублей
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ЦХИНВАЛ, 22 апр — ПРАЙМ. Долг Южной Осетии перед Россией за свет и газ превышает 1 миллиард рублей, сообщил директор госпредприятия "Энергоресурс — Южная Осетия" Ацамаз Кабисов.
"Перед Российской Федерацией у нас сумма задолженности по газу составляет более 445 миллионов рублей, а по электроэнергии у нас 607 миллионов рублей", — цитирует Кабисова Sputnik Южная Осетия.
По его словам, Южная Осетия планирует провести переговоры с Россией по теме погашения задолженности. При этом Кабисов подчеркнул, что в будущем неплательщиков ждет отключение от сети, отметив, что компания может отключать таких абонентов после двух платежных периодов. Отключение будет производиться после соответствующего предупреждения.
https://1prime.ru/energy/20230422/840450379.html
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