МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России будет расти примерно на 0,6% ежегодно до 2050 года, причем основной рост придется на промышленность, заявил в интервью РИА Новости партнер, руководитель консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) Яков Сергиенко. Шульгинов отметил рост потребления электроэнергии в отопительный сезон

"Мы ожидаем, что энергопотребление в России будет расти примерно на 0,6% ежегодно до 2050 года… С точки зрения структуры промышленность, транспорт и домохозяйства обеспечат в общей сложности 85% потребления энергии", — заявил он в ответ на вопрос о динамике потребления в РФ в ближайшие пять лет.

Сергиенко рассказал, что более 70% первичного потребления энергии в России в настоящее время приходится на нефть и природный газ, уголь отвечает сейчас за всего около 11% генерации и там, по прогнозам аналитиков, будет незначительное снижение.

"Основной рост, конечно, обеспечит промышленность, потребление там будет расти на 2,4-2,7% ежегодно, в целом она будет отвечать примерно за 37% потребления", — также рассказал аналитик. Потребление энергии домохозяйствами, по его словам, будет расти в среднем на 1,4% ежегодно до 2030 года включительно, на них будет приходиться примерно четверть потребляемой энергии. Отрицательную динамику же покажет автотранспорт за счет распространения более энергоэффективных электромобилей. МИД России оценил роль ценовых потолков в дестабилизации энергорынков

В феврале глава министерства энергетики Николай Шульгинов сообщал, что ведомство ожидает сохранения в 2023 году тенденции к росту энергопотребления в стране. В 2022 году общее энергопотребление в России увеличилось на 1,5%.

Полный текст интервью читайте 24 апреля в 11.00 мск на сайте РИА Новости.