АНКАРА, 24 апр — ПРАЙМ. Турция обладает запасом газовых гидратов в Черном море и Восточном Средиземноморье, которые способны покрыть потребности страны на 816 лет, технологии для их добычи появятся в ближайшие несколько лет, заявил отставной контр-адмирал, автор доктрины "Голубая родина" Джихат Яйджи. В Турции назвали страны Европы, заинтересованные в покупке газа через хаб

"Газовые гидраты — это замороженный природный газ. Они находятся на дне моря. Когда вы растворяете его, одна единица газогидрата образует 164 единицы природного газа. Турция — богатое газовыми гидратами государство, страна. Наше будущее — там. Газовый гидрат в Черном море отвечает нашей потребности в газе в течение 272 лет. Месторождения газогидратов в Восточном Средиземноморье удовлетворяют потребности Турции в природном газе на 544 года. Есть газовые гидраты, которые будут удовлетворять наши потребности в природном газе в течение 816 лет. В ближайшие несколько лет будут приняты технологии, которые можно использовать для их добычи", — приводит слова Яйджи газета Yeni Safak.

В 2020 году в Черном море у берегов Турции обнаружили крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Черном море найдено месторождение газа объемом 58 миллиардов кубометров, а общие запасы черноморского газа достигли 710 миллиардов кубометров и "стоят" на международных рынках 1 триллион долларов.

Газовые гидраты, или "горючий лед", — это твердые кристаллические соединения, образующиеся из воды и газа при определенных температурах и давлениях.