МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Планы возведения на Украине малых ядерных реакторов при содействии Вашингтона — это пиар и еще один повод для "распила" денег, считает советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа телеканалу "Россия 24". Польша планирует сделать атом основой энергетики

Ранее стало известно о том, что украинский "Энергоатом" и американская Holtec International договорились построить на Украине до двух десятков атомных энергоблоков с реакторами SMR-160. Ввод в эксплуатацию первого реактора планируется в первом квартале 2029 года.

Карчаа заявил, что оборудование, о котором идет речь, существует только на бумаге. Кроме того, успешно реализовывать подобные проекты удавалось только России, подчеркнул он.

"Поэтому нужно делать разницу между реальным атомным машиностроением и пиар-проектом", — заявил Карчаа.

Он добавил, что Киев хочет выдать желаемое за действительное и создать прикрытие для "коррупционной прачечной".