МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. TotalEnergies прекратит импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европу, если против него будут введены санкции, но единой позиции в Евросоюзе относительно таких ограничений пока нет, заявил глава компании Патрик Пуянне. Россия практически полностью отказалась от расчетов в долларах

"У нас есть долгосрочный контракты (на покупку СПГ из РФ — ред.), часть из них с поставкой в точки, близкие к Европе. Большинство из них… из 5 миллионов тонн, законтрактованных долгосрочными соглашениями, около 3-4 миллионов с поставкой в точки, близкие к Европе. Есть при этом положение о форс-мажоре, что означает: если Европа решит наложить запрет на импорт российского СПГ, то мы воспользуемся положением о форс-мажоре и прекратим поставки СПГ из России в Европу", — сказал Пуянне в ходе телеконференции с инвесторами и аналитиками.

"Но, конечно, все еще существуют споры по данному вопросу… прогресс не очень большой", — добавил он, подчеркнув отсутствие единой позиции в Брюсселе о введении эмбарго на импорт СПГ из России в Евросоюз.