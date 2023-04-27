МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. АЭС "Аккую" является флагманским проектом России и Турции, позволяющим развивать экономические и соседские связи стран, заявил в ходе церемонии доставки ядерного топлива на энергоблок номер 1 турецкой АЭС президент России Владимир Путин. Все блоки АЭС "Аккую" введут в эксплуатацию к 2028 году, заявил Эрдоган

"Подчеркну, это флагманский проект, он несет как обоюдные экономические выгоды, так и, безусловно, способствует укреплению многопланового партнерства между двумя нашими государствами, которое опирается на принципы добрососедства, взаимного уважения интересов друг друга и учета интересов друг друга", — сказал он.

Церемония прошла в режиме видеоконференции. Путин поздравил всех участников "с новым, значимым этапом в реализации… одного из крупнейших в истории российско-турецких отношений совместного проекта".

Российский лидер добавил, что Эрдоган может ставить перед собой цели и решительно идти к ним, а Россия поддерживает его в этом.

"Это еще один убедительный пример того, как много вы, господин президент, делаете для своей страны, для роста ее экономики, для всех турецких граждан. Хочу сказать прямо: вы умеете ставить амбициозные задачи и уверенно идете к их осуществлению… Мы со своей стороны, безусловно, такой настрой поддерживаем", — заявил Путин. Путин: Россия и Турция условились стимулировать рост товарооборота

Он также отметил, что без поддержки Эрдогана было невозможно говорить об успехах данного проекта.

"Напомню, что корпорация "Росатом" начала строительства атомной станции в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря ровно пять лет назад, в апреле 2018 года. Тогда мы с господином Эрдоганом участвовали в приуроченной к этому событию церемонии, и с тех пор держим реализацию проекта на постоянном личном контроле. Конечно, без поддержки президента Турции… это было бы невозможно", — заключил президент России.

Церемония доставки прошла в режиме видеоконференции.