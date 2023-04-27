АЭС "АККУЮ" (Турция), 27 апр — ПРАЙМ. Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС "Аккую", "Росатом" передал Минэнерго Турции сертификат на него, разрешение на это дал президент РФ Владимир Путин. Все блоки АЭС "Аккую" введут в эксплуатацию к 2028 году, заявил Эрдоган

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев с площадки АЭС по видеосвязи обратился к российскому лидеру с просьбой разрешить передать сертификат министру энергетики Турции Фатиху Донмезу. ""В добрый час. Пожалуйста, разрешаю", — сказал Путин. После этого Лихачев передал документ Донмезу.

После этого АЭС "Аккую" становится ядерным объектом, а Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой.

Строящаяся с участием России АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Его стоимость — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.

Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго — в апреле 2020, третьего — в марте 2021, четвертого — в июле 2022 года.