МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Нынешние события неизбежно скажутся на энергетическом секторе Судана, несмотря на удачную эвакуацию иностранных граждан, работающих в энергетической отрасли страны, рассказал РИА Новости Министр энергетики и нефти Судана Мухаммед Абдалла Махмуд. Хартумский НПЗ резко сократил производство из-за боев, сообщил источник

"Это неизбежно будет иметь последствия, но мы надеемся и с нетерпением ожидаем завершения этих событий, и страна приступает к работе в области развития, но, конечно, это окажет воздействие. Судан обладает огромным потенциалом, и я думаю, что если будут существовать факторы стабильности, Судан будет готов к инвестициям", — сказал Махмуд.

Собеседник агентства так же подтвердил, что все иностранные сотрудники, работающие на объектах энергетической отрасли страны, были успешно эвакуированы за пределы охваченной боестолкновениями страны, отметив, что во время эвакуационных мероприятий никто не пострадал.

"В ответ на просьбы их государств, мы организовали эвакуацию, и часть работников была эвакуирована через Порт-Судан, а другая часть через Республику Южный Судан. Кроме того, в Хартуме работали иностранные сотрудники, которые были эвакуированы без каких-либо проблем и в безопасных условиях", — добавил Махмуд.

Министр энергетики также отметил, что отток иностранных кадров не отразился на продуктивности энергетического сектора страны в силу наличия местных кадров, способных выполнять работу эвакуированных иностранцев.

"Работа продолжается, и с начала этих событий наше производство не падает. Мы также работаем над обеспечением экспорта, транспортировки и экспорта сырой нефти по суданским трубопроводам и сырой нефти из Республики Южный Судан", — отметил Махмуд.