ХЕЛЬСИНКИ, 2 мая — ПРАЙМ. Потребление каменного угля в Финляндии с января по март снизилось на 11%, спад зафиксирован впервые за два года, сообщает во вторник статистическое ведомство страны. Минэнерго оценило возможности России на мировом рынке угля

Потребление каменного угля в качестве топлива при производстве электроэнергии и тепла и в обрабатывающей промышленности составило 620 тысяч тонн, чем за аналогичный период прошлого года, отмечается в сообщении. При этом потребление снизилось на 17% в январе и на 14% в феврале, а в марте осталось на уровне прошлого года.

С января по март каменного угля потреблялось на 56% меньше, чем в среднем в 2000-е годы, уточняет ведомство.

В долгосрочной перспективе тенденция потребления каменного угля показывает снижение, отмечают специалисты.

Запасы каменного угля в Финляндии на конец марта составили 1,297 миллиона тонн, что на 64% больше, чем годом ранее.

Кабмин Финляндии запретил использование каменного угля в энергетике с 2029 года.