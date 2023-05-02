Потребление каменного угля в Финляндии сократилось впервые за два года
Потребление каменного угля в Финляндии упало на 11 процентов впервые за два года
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 мая — ПРАЙМ. Потребление каменного угля в Финляндии с января по март снизилось на 11%, спад зафиксирован впервые за два года, сообщает во вторник статистическое ведомство страны.
Потребление каменного угля в качестве топлива при производстве электроэнергии и тепла и в обрабатывающей промышленности составило 620 тысяч тонн, чем за аналогичный период прошлого года, отмечается в сообщении. При этом потребление снизилось на 17% в январе и на 14% в феврале, а в марте осталось на уровне прошлого года.
С января по март каменного угля потреблялось на 56% меньше, чем в среднем в 2000-е годы, уточняет ведомство.
В долгосрочной перспективе тенденция потребления каменного угля показывает снижение, отмечают специалисты.
Запасы каменного угля в Финляндии на конец марта составили 1,297 миллиона тонн, что на 64% больше, чем годом ранее.
Кабмин Финляндии запретил использование каменного угля в энергетике с 2029 года.
https://1prime.ru/energy/20230502/840514819.html
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