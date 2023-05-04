МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 4 мая — ПРАЙМ. Энергопотребление в РФ с начала года демонстрирует увеличение на 0,5%, а до конца года прогнозируется рост в пределах 1-1,5%, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки. С 1 мая в России выросли тарифы на передачу электроэнергии

"До конца года рост энергопотребления прогнозируем в районе 1-1,5%. С начала года идёт уверенное увеличение на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — заявил Шульгинов.

В феврале министр сообщал, что ведомство ожидает сохранения в текущем году тенденции к росту энергопотребления в стране. В прошлом году общее энергопотребление в России увеличилось на 1,5%.

Первая Кавказская инвестиционная выставка и ее деловая программа проходят в Минеральных Водах 2-4 мая. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.