МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 4 мая — ПРАЙМ. Увеличение с мая тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети на 6,3% — это разовая мера, которая касается только тарифа "Федеральной сетевой компании — Россети" (ФСК) и не затрагивает население, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Шульгинов отметил рост энергопотребления в России

Правительство РФ в понедельник распорядилось увеличить тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС) с 1 мая до 31 декабря на 6,3%. В Федеральной антимонопольной службе затем сообщили, что увеличение связано с реализацией инвестиционной программы в сетевом комплексе. Тарифы на передачу уже индексировались в 2022 году: с 1 июля на 5% и с 1 декабря еще на 11,5%.

"Это разовая мера, которая касается только тарифа ФСК, она не затрагивает население. В остальном изменения тарифов будут происходить в установленные сроки в соответствии с параметрами, заложенными в прогнозы социально-экономического развития", — сказал министр журналистам в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки.

В "Россетях" пояснили, что индексация тарифа связана с необходимостью финансирования масштабных инфраструктурных проектов, включая развитие энергетической инфраструктуры в зонах Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

Первая Кавказская инвестиционная выставка и ее деловая программа проходят в Минеральных Водах 2-4 мая. РИА Новости выступает инфопартнером мероприятия.