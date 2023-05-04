БУДАПЕШТ, 4 мая — ПРАЙМ. Венгрия не позволит применить даже минимум санкций против российской ядерной энергетики, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Видеообращение транслировалось в соцсети. Украинское зерно разрушило европейский рынок, заявил глава МИД Венгрии

"Сейчас в ходе подготовки 11-го пакета санкций на нас оказывают огромное давление, чтобы мы допустили санкции в ядерной сфере. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что этого точно не будет, потому что Венгрия не согласится ни на какие санкции в ядерной сфере, даже минимальные", — сказал он.

Сийярто неоднократно отмечал, что строительство новых блоков АЭС "Пакш" является залогом энергобезопасности страны, поэтому Будапешт заблокирует любые инициативы, которые ограничивали бы сотрудничество с Россией в ядерной отрасли. По словам Сийярто, введение санкций против российской атомной отрасли не поддержали некоторые страны Европы, которые используют ядерную энергетику.

Глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис ранее предложил поэтапно вводить санкции против российской госкорпорации "Росатом" или ввести санкции против РФ в области ядерной энергетики, но дать два года для завершения контрактов, в том числе по строительству новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии.