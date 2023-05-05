МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за апрель сократилось на 71 по отношению к марту, или на 3,8%, до 1 808, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Запад нашел дыру, куда утекает российская нефть

В годовом выражении количество действующих буровых выросло на 205, или на 12,8%.

В США при этом, согласно данным компании, показатель за месяц снизился на одну вышку, до 752, в Канаде число буровых упало на 87, до 109 со 196 установок месяцем ранее.

Количество буровых установок в Европе выросло на две, до 120. На Ближнем Востоке показатель поднялся на 14, до 337. В Азиатско-Тихоокеанском регионе число таких установок увеличилось на 10 — до 219, в Африке, напротив, снизилось на четыре, до 93. В Латинской Америке показатель уменьшился на пять агрегатов — до 178 установок.

Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.