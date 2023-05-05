БУДАПЕШТ, 5 мая — ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал договор с "Газпромом" хорошим и обеспечивающим безопасность Венгрии и опроверг сообщения, что Будапешт якобы переплачивает за газ из РФ. США продлили освобождение от санкций некоторых транзакций российских банков

"О договоре на закупки газа могу сказать, что это хороший договор и договор, обеспечивающий безопасность. Венгрии в самые тяжелые времена энергокризиса не пришлось вводить никаких ограничений, наше газоснабжение всегда было обеспечено, а с этим договором и будет обеспечено", — сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).

Глава венгерского МИД прокомментировал также сообщения оппозиционеров, объяснив, что согласно формуле цены, указанной в договоре, сумма, которую Венгрия должна выплатить за поставку газа из РФ, рассчитывается с опозданием в два месяца за биржевыми ценами.

"Так что спокойствие, если цена природного газа на мировом рынке снизится, то цена, которую мы должны платить, тоже снизится. Конечно, это верно и в другую сторону, но тогда я попрошу оппозиционных экспертов не предъявлять претензии, если мы не будем платить более высокую цену в течение двух месяцев, в случае повышения цен на мировом рынке, потому что договор только на два месяца следует за изменением цен на мировом рынке", — сказал он.

Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард — через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.

Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.

В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о доппоставках будет продлен.

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