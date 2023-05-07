АНКАРА, 7 мая — ПРАЙМ. Призывы турецкой оппозиции присоединиться к антироссийским санкциям подвергают экономики и энергетику страны риску, считает министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Выборы в Турции "закроют рты" США и Европе, заявил глава МВД страны

Представители оппозиции отмечали в предвыборных заявлениях, что страна должна присоединиться к западным санкциям против России.

"Эти заявления очень рискованны для отечественной экономики и энергетики. Нужно понимать это", — отметил Чавушоглу телеканалу Habertürk.

Ранее глава турецкого МИД заявлял американскому коллеге Энтони Блинкену, что Анкара не намерена подклучаться к антироссийским санкциям, но не позволит их обходить. По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, ограничения навредят самой стране.