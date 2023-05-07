АНКАРА, 7 мая — ПРАЙМ. Призывы турецкой оппозиции присоединиться к антироссийским санкциям подвергают экономики и энергетику страны риску, считает министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Представители оппозиции отмечали в предвыборных заявлениях, что страна должна присоединиться к западным санкциям против России.
"Эти заявления очень рискованны для отечественной экономики и энергетики. Нужно понимать это", — отметил Чавушоглу телеканалу Habertürk.
Ранее глава турецкого МИД заявлял американскому коллеге Энтони Блинкену, что Анкара не намерена подклучаться к антироссийским санкциям, но не позволит их обходить. По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, ограничения навредят самой стране.
https://1prime.ru/energy/20230507/840547522.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.