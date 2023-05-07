СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — ПРАЙМ. Главе Международного агентства по атомной энергетике Рафаэлю Гросси следует прекратить "ритуальные танцы" вокруг ситуации с безопасностью на Запорожской атомной станции. Об этом заявил РИА Новости руководитель регионального движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. CNN: США призвали Россию "не прикасаться" к американским данным на ЗАЭС

Ранее гендиректор МАГАТЭ заявлял, что ситуация на объекте становится "потенциально опасной", станция столкнулась с ядерной угрозой.

"Все это напоминает ритуальные танцы, которые давно уже пора прекратить. Гросси постоянно заявляет об обеспокоенности чем-либо, но не говорит главного — единственная опасность для Запорожской АЭС исходит от режима Зеленского и украинских боевиков, занимающихся ядерным терроризмом", — прокомментировал его слова Рогов.

Он отметил, что глава МИГАТЭ такими заявлениями пытается снять с себя ответственность за возможные провокации Киева на станции, чтобы потом указать, "что его не послушались".

По словам Рогова, агентство должно заставить Украину прекратить провокации на Запорожской АЭС.