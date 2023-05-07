Главу МАГАТЭ призвали прекратить "ритуальные танцы" вокруг ЗАЭС
Рогов призвал главу МАГАТЭ Гросси прекратить "ритуальные танцы" вокруг ситуации с ЗАЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — ПРАЙМ. Главе Международного агентства по атомной энергетике Рафаэлю Гросси следует прекратить "ритуальные танцы" вокруг ситуации с безопасностью на Запорожской атомной станции. Об этом заявил РИА Новости руководитель регионального движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее гендиректор МАГАТЭ заявлял, что ситуация на объекте становится "потенциально опасной", станция столкнулась с ядерной угрозой.
"Все это напоминает ритуальные танцы, которые давно уже пора прекратить. Гросси постоянно заявляет об обеспокоенности чем-либо, но не говорит главного — единственная опасность для Запорожской АЭС исходит от режима Зеленского и украинских боевиков, занимающихся ядерным терроризмом", — прокомментировал его слова Рогов.
Он отметил, что глава МИГАТЭ такими заявлениями пытается снять с себя ответственность за возможные провокации Киева на станции, чтобы потом указать, "что его не послушались".
По словам Рогова, агентство должно заставить Украину прекратить провокации на Запорожской АЭС.
https://1prime.ru/energy/20230507/840547963.html
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