МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Пожарные в городке Дир-Парк неподалеку от техасского Хьюстона третий день тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе британской компании Shell, начав напрямую направлять сточные воды от тушения в судоходный канал, следует из сообщения компании. На НПЗ Shell под Хьюстоном произошел пожар

"В результате большого количества воды, необходимого для контроля над пожаром, емкость хранилища сточных вод оказалась превышена, и сточные воды в настоящее время направляются в судоходный канал Хьюстона как часть контролируемого сброса", — указано в заявлении Shell в Twitter.

Там также отметили, что компания проводит мониторинг качества воздуха, который пока "не выявил каких-либо опасных уровней химикатов", однако местное население может наблюдать "черный дым" со стороны НПЗ.

Ранее официальный представитель отраслевого гиганта Кёртис Смит заявил РИА Новости, что Shell проведет расследование причин пожара, вспыхнувшего в пятницу днем на нефтеперерабатывающем заводе неподалеку от Хьюстона. По его словам, пожар начался во второй половине дня в пятницу на предприятии в городке Дир-Парк. Как заверил представитель Shell, информации о пострадавших нет, однако небольшое число контрактных сотрудников "из соображений предосторожности" были отправлены на прохождение медицинского обследования.

Между тем, отделение телеканала ABC со ссылкой на местные власти информировало, что в результате пожара на заводе Shell были госпитализированы по меньшей мере пять человек. Мэр Дир-Парка сообщил телеканалу, что первопричиной возгорания послужила утечка углерода.