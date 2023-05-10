МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Состояние Запорожской атомной электростанции остается стабильным, эвакуация сотрудников не проходит, сообщил в эфире "Россия 24" директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации объекта Алексей Ясинский. Главу МАГАТЭ призвали прекратить "ритуальные танцы" вокруг ЗАЭС

"Состояние станции в настоящее время стабильно. Все работники находятся на своих рабочих местах… Никто никуда не эвакуируется", — подчеркнул он.

Ясинский добавил, что на территории станции нет и не было тяжелого вооружения.

Он отметил,что эксплуатирующая компания выступает за обеспечение ядерной безопасности объекта.