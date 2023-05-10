Эксплуатирующая компания ЗАЭС заявила о стабильном состоянии станции
Представитель эксплуатирующей компании Ясинский заявил, что состоянии ЗАЭС стабильное
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Состояние Запорожской атомной электростанции остается стабильным, эвакуация сотрудников не проходит, сообщил в эфире "Россия 24" директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации объекта Алексей Ясинский.
"Состояние станции в настоящее время стабильно. Все работники находятся на своих рабочих местах… Никто никуда не эвакуируется", — подчеркнул он.
Ясинский добавил, что на территории станции нет и не было тяжелого вооружения.
Он отметил,что эксплуатирующая компания выступает за обеспечение ядерной безопасности объекта.
https://1prime.ru/energy/20230510/840562885.html
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