МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Турция и Россия договорились об отсрочке оплаты российского газа в размере 600 миллионов долларов, а всего на следующий год может быть перенесено платежей на сумму до 4 миллиардов долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Аналитик дал прогноз по курсу рубля на ближайшие месяцы

Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез 3 мая сообщил, что Турция обсудила с "Газпромом" отсрочку части платежей после резкого повышения цен на газ и было достигнуто соглашение.

"Официально платеж в размере 600 миллионов долларов был отложен до следующего года. Рост цен на энергоносители оказал на это огромное влияние", — сказал один из собеседников агентства, отметив, что Турция может получить отсрочку и по другим подобным платежам в ближайшие месяцы в зависимости от динамики цен на энергоносители.

"Согласно соглашению, до 4 миллиардов долларов турецких энергетических платежей России могут быть отложены до следующего года", — пишет Рейтер со слов источников.

В октябре 2022 года агентство Блумберг писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышения цен.