АНКАРА, 10 мая — ПРАЙМ. Переговоры по предложенному РФ проекту газового хаба в Турции идут, определяется то, как он будет функционировать, проект будет иметь международный характер, он представит практический интерес для многих, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. СМИ: Турция получила отсрочку до 2024 года по оплате российского газа

Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.

"Проект интересный. Сейчас идут переговоры. Именно в ходе этой работы выявляется и определяется то, как именно этот проект будет функционировать, на каких конкретно условиях. Я думаю, сейчас предвосхищать результаты переговоров было бы неправильно, тем более, что очень много деталей, о которых, я, не будучи специалистом, могу только догадываться. Давайте дождемся, посмотрим, что и как будет. Могу сказать, что проект очень большой, будет иметь международный характер. Я не сомневаюсь, что найдется очень много тех, для кого этот проект представит практический интерес", — сказал посол в интервью телеканалу "Россия 24".