МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Россия в апреле отправила 73 тысячи тонн дизельного топлива в Чили, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные данные аналитической компании Refinitiv Eikon. СМИ узнали, что Марокко экспортирует в Испанию российский дизель

"Россия начала экспорт дизельного топлива в Чили… Согласно данным Refinitiv, в апреле в российском балтийском порту в Приморске загрузились два танкера примерно с 73 тысячами тонн дизельного топлива и отправились в порт Гуаякан в Чили", — пишет Рейтер.

По данным Refinitiv, которые приводит агентство, Россия в январе-апреле поставила в Латинскую Америку около 1,5 миллиона тонн топлива против 211 тысяч тонн, экспортированных в регион за весь прошлый год. Основная часть экспорта российского дизельного топлива с начала год пришлась на Бразилию.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.