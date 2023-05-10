МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов 10 мая впервые с середины июля 2021 года опустились ниже 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Рубль уверенно растет после длинных выходных на продажах валюты

Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 409,5 доллара за тысячу кубометров (+0,4%). Пока цены максимально опускались до 398,1 доллара (-2,4%). А по состоянию на 17.41 мск стоимость газа составляет 398,7 доллара (-2,2%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня — 407,8 доллара за тысячу кубометров.