Цены на газ в Европе опустились ниже 400 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе опустились ниже 400 долларов за тысячу кубов впервые с июля 2021 года
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов 10 мая впервые с середины июля 2021 года опустились ниже 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 409,5 доллара за тысячу кубометров (+0,4%). Пока цены максимально опускались до 398,1 доллара (-2,4%). А по состоянию на 17.41 мск стоимость газа составляет 398,7 доллара (-2,2%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня — 407,8 доллара за тысячу кубометров.
https://1prime.ru/energy/20230510/840565891.html
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