МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. На восстановление тепловой генерации на Украине требуется почти 150 миллионов долларов, доля ее повреждений оценивается в 75 процентов, заявил в воскресенье в эфире телеканала "Рада" исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук. В Италии заявили об экономическом парадоксе украинского конфликта

"У нас 75% тепловой генерации повреждено, нашей компании надо отремонтировать 9 энергоблоков мощностью 1,5 Гигаватт (Гвт), на что необходимо 5,5 миллиарда гривен (почти 150 миллионов долларов)", — сказал он.

По словам Сухарука, в ремонте нуждаются 12 тысяч километров электропередачи и почти 4 тысячи распределительных подстанций страны.

Кроме того, он не исключил, что проблемы с подачей электроэнергии могут возникнуть на Украине будущей зимой из-за дефицита импорта.

"Я считаю, что благодаря тому, что есть возможность перекрыть условный дефицит импортом, то к веерным отключениям мы не дойдем в летнем периоде. Может быть проблемой следующая зима, потому что мы войдем в нее со значительно меньшим запасом мощностей или прочности", — пояснил он.