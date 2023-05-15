МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Украина в понедельник начала экспортировать электроэнергию в Польшу по восстановленной линии электропередачи с Хмельницкой АЭС в польский Жешув, которая не использовалась последние 30 лет, сообщает украинское издание Forbes.ua. На Украине оценили долю поврежденной тепловой генерации

"Начался коммерческий экспорт электроэнергии по обновленной линии электропередачи (ЛЭП) с Хмельницкой АЭС в польский Жешув, свидетельствуют данные европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E и "Укрэнерго", — сообщает издание.

Отмечается, что межгосударственное соединение создано на базе ЛЭП, которая не работала с начала 90-х, прошло глубокую модернизацию. Общая протяженность линии 400 километров, 70% проходит над территорией Украины. Как пишет издание, польский оператор PSE объявил тендер на доступ к переходу с 15 мая, доступ получила компания "ДТЭК Западэнерго" украинского бизнесмена Ритана Ахметова. Компания планирует экспортировать по 200 МВт ежечасно 00:00 до 05:00 (совпадает с мск), с 08:00 до 15:00, а с 23:00 до полуночи – 100 МВт в час.

Как пишет издание, в Польше цена на электроэнергию на рынке за сутки наперед самая высокая в Европе – 5170,22 гривен (140 долларов) за МВТ в час, в то время как на Украине цена электроэнергии на рынке за сутки наперед составляет 2759,66 гривен (75 долларов) за МВт в час.

В ENTSO-E участвуют 43 оператора системы передачи электрической энергии из 36 стран. В марте ENTSO-E интегрировала энергосистемы Украины и Молдавии. Также в июне между Польшей и Украиной был подписан договор о сотрудничестве в сфере энергетики с целью повышения энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе и отказа от поставок российских энергоносителей.