МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Исполнительный совет бразильского нефтегазового гиганта Petrobras одобрил новую стратегию, устанавливающую стоимость дизельного топлива и бензина компании на основе цен конкурентов и затрат на производство, следует из пресс-релиза компании. Россия и Бразилия подписали контракт на поставку природного урана

"Коммерческая стратегия основана на конкурентных ценах… с учетом наилучшей альтернативы, доступной клиентам. Эта стратегия позволяет Petrobras более эффективно конкурировать с учетом ее доли на рынке, оптимизировать свои нефтеперерабатывающие активы и прибыльность на устойчивой основе", — говорится в сообщении.

Таким образом, компания будет устанавливать цены на топливо на основе двух факторов. Один из них — "альтернативная стоимость клиента", который учитывает варианты альтернативных поставок для клиента от производителей аналогичной или заменяющей продукции. Также цены Petrobras на дизельное топливо и бензин будут основываться на "предельной цене" для самой компании, определяющейся на основе альтернатив компании в вопросах импорта и экспорта сырья, а также продуктов, необходимых в процессе переработки.

Отмечается, что благодаря новой ценовой стратегии компания получает больше гибкости в установлении конкурентных цен. Также Petrobras уточняет, что корректировки стратегии будут производиться без определенной периодичности, что позволит избежать переноса волатильности международных цен и курса валюты.

Petrobras — энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. Основана в 1953 году.