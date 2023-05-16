МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Катарская государственная нефтегазовая компания QatarEnergy заключила контракт с французской инжиниринговой Technip Energies и международной Consolidated Contractors Company (CCC) на 10 миллиардов долларов на проектирование, закупку и строительство на проекте North Field South (NFS), следует из пресс-релиза катарской компании. Франция и Катар нарастят экономическое сотрудничество

"Компания QatarEnergy объявляет о заключении контракта на проектирование, закупку и строительство на North Field South (NFS), который включает в себя две технологические линии по производству СПГ общей мощностью 16 миллионов тонн в год", — говорится в релизе.

Компания уточняет, что стоимость контракта составляет около 10 миллиардов долларов, он заключен с Technip Energies и Consolidated Contractors Company.

Уточняется, что вместе с проектом North Field East (NFE) NFS позволит увеличить мощность производства СПГ в Катаре с нынешних 77 миллионов тонн в год до 126 миллионов. Как говорится в сообщении, QatarEnergy владеет 75% долей в проекте NFS и уже подписала партнерские соглашения с TotalEnergies, Shell и ConocoPhillips на оставшиеся 25%.

Отмечается, что помимо объектов по улавливанию и секвестрации углерода, экологические характеристики проекта NFS также включают импорт значительной части потребностей проекта в электроэнергии из сети в виде возобновляемой солнечной энергии, которая будет производиться на солнечных электростанциях QatarEnergy, строящихся в настоящее время в промышленном городе Рас-Лаффан.

QatarEnergy контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение.