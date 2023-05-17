ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — ПРАЙМ. Один из ведущих мировых производителей так называемого возобновляемого топлива, финская Neste, объявила о завершении реконструкции производственных мощностей в Сингапуре и выводе их на полную мощность — до 2,6 миллиона тонн в год, сообщает в среду компания. В Финляндии альтернативой российскому топливу стал мусор из других стран

О таком инвестиционном решении стоимостью 1,6 миллиарда евро Neste объявила ещё в декабре 2018 года.

"Запуск расширенного нефтеперерабатывающего завода был завершен в конце апреля и Neste отмечает его открытие сегодня", — говорится в сообщении.

Уточняется, что половина объёма продуктов, производимых в Сингапуре, составит возобновляемое авиационное топливо с поставками в аэропорт Сингапура — "Чанги".

"Чтобы иметь возможность предлагать смешанное топливо Neste MY Sustainable Aviation Fuel непосредственно авиакомпаниям в сингапурском аэропорту "Чанги", Neste согласилась приобрести долю и стать миноритарным акционером компании по установке топливных гидрантов аэропорта "Чанги" Pte Ltd (CAFHI), хранилища топлива и инфраструктуры совместного предприятия в аэропорту", — также говорится в сообщении.

Neste — ведущий мировой производитель возобновляемого дизельного топлива и экологически чистого авиационного топлива, производитель биотоплива и биопластика, занимается нефтепереработкой и розничной торговлей топлива через собственную сеть АЗС. Имеет производственные мощности в Роттердаме (Нидерланды), Сингапуре и Финляндии. В 2022 году выручка Neste составила 25,7 миллиарда евро, при этом 94% сопоставимой операционной прибыли компании пришлось на продукты из возобновляемых источников энергии. Крупнейший собственник компании (46,49%) — правительство Финляндии. Акции торгуются на бирже Nasdaq.