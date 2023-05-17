ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — ПРАЙМ. Доля импортируемых из России энергоресурсов в 2022 году в Финляндии снизилась на 16% и составила 18% в общем энергопотреблении страны, сообщает в среду статистическое ведомство Финляндии. Египет и норвежская Scatec подписали меморандум по энергоэкспорту в Европу

Подсчет импортируемых из России энергоресурсов проведен совместно с Институтом природных ресурсов Финляндии. По предварительным данным, в 2022 году "доля импортируемой из России энергии в общем энергопотреблении Финляндии составила 18%, что на 16% меньше, чем в 2021 году". Российские энергоресурсы снизились во всех категориях.

В 2022 году российский импорт в Финляндию был значительным в шести категориях источников энергии: древесное топливо, нефть, ядерная энергия, уголь, природный газ и чистый импорт электроэнергии.

"По сравнению с 2021 годом, наибольшее относительное падение пришлось на древесное топливо — на 79%. Аналогичным образом, уголь упал на 72%, ископаемое топливо — на 69%, чистый импорт электроэнергии и природного газа — на 60%, а ядерная энергия — на 4%", — говорится в сообщении. Среди почти всех источников энергии, поставки которых были ограничены различными запретами на уровне Евросоюза, сообщается о снижении использования в том числе российского ядерного топлива для АЭС, которое не находится под санкциями.

"Объем ядерной энергии из России сократился незначительно. Использование ядерной энергии было довольно стабильным на протяжении десятилетий, но экспериментальная эксплуатация АЭС "Олкилуото-3" увеличила общее потребление ядерной энергии в 2022 году и оказала большее влияние на снижение относительной доли (России) на 4 процентных пункта. При расчете российской доли ядерной энергии учитывается страна импорта ядерного топлива", — говорится в сообщении.

Как указано на сайте владельца АЭС "Олкилуото" Teollisuuden voima, станция использует топливо, добываемое в Канаде, Казахстане и Австралии и перерабатываемое в Германии, Швеции и Испании.