ТЕГЕРАН, 17 мая — ПРАЙМ. Переговоры с "Газпромом" в рамках меморандума на 40 миллиардов долларов пока продолжаются, заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи. Итальянская компания подала иск к "Газпрому" из-за сокращения поставок газа

"С такой крупнейшей компанией РФ, как "Газпром", есть меморандум о взаимопонимании на сумму 40 миллиардов долларов. Некоторые из этих договоренностей уже перерождаются в настоящие контракты, переговорный процесс по этим проектам пока еще продолжается", — сказал он.

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) и "Газпром" в июле 2022 года подписали меморандум, который предполагает содействие в разработке газовых месторождений "Киш" и "Северный Парс", шести нефтяных месторождений, а также в поддержании давления на месторождении "Южный Парс". Кроме того, документ охватывает обменные операции с природным газом и нефтепродуктами, реализацию СПГ-проектов, строительство экспортных газопроводов. Иранское агентство Shana заявляло, что размер потенциальной сделки между компаниями составляет 40 миллиардов долларов.