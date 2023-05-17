Глава Миннефти Ирана: переговоры с "Газпромом" по меморандуму продолжатся
Оуиджи: Иран продолжит диалог с "Газпромом" в рамках меморандума на 40 миллиардов долларов
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ТЕГЕРАН, 17 мая — ПРАЙМ. Переговоры с "Газпромом" в рамках меморандума на 40 миллиардов долларов пока продолжаются, заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
"С такой крупнейшей компанией РФ, как "Газпром", есть меморандум о взаимопонимании на сумму 40 миллиардов долларов. Некоторые из этих договоренностей уже перерождаются в настоящие контракты, переговорный процесс по этим проектам пока еще продолжается", — сказал он.
Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) и "Газпром" в июле 2022 года подписали меморандум, который предполагает содействие в разработке газовых месторождений "Киш" и "Северный Парс", шести нефтяных месторождений, а также в поддержании давления на месторождении "Южный Парс". Кроме того, документ охватывает обменные операции с природным газом и нефтепродуктами, реализацию СПГ-проектов, строительство экспортных газопроводов. Иранское агентство Shana заявляло, что размер потенциальной сделки между компаниями составляет 40 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/energy/20230517/840619367.html
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