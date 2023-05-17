Новак заявил, что строительство АЭС "Бушер" идет, долг Ирана перед "Росатомом" сокращен
ТЕГЕРАН, 17 мая — ПРАЙМ. Строительство АЭС "Бушер" в Иране с участием России идет, долг Ирана перед "Росатомом" сокращен, решаются вопросы дальнейшего финансирования, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Строительство идет. Вопросы решены, которые были ранее относительно долга, он фактически сокращен. На сегодняшний день наши компании обсуждают вопросы, касающиеся дальнейшего механизма финансирования с использованием различных валют, с использованием бюджетного или коммерческого кредитования", — сказал он.
Сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" считается крупнейшим российско-иранским проектом. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.
Строительство блока № 2 официально началось осенью 2019 года. В конце 2021 года в интервью РИА Новости вице-президент Ирана, глава Организации атомной энергии ИРИ Мохаммад Эслами говорил, что на площадке блока № 3 идет укрепление грунта в рамках подготовки к бетонированию фундамента. Проект строительства блоков № 2 и №3 АЭС "Бушер" рассчитан на 10 лет.
Помимо этого, Москва поставляет Тегерану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока. Последняя поставка российского топлива была 29 апреля 2020 года.
Эслами в интервью РИА Новости также сообщал, что Тегеран погасил долг перед Москвой за строительство первого энергоблока АЭС в Бушере. Сумма долга за работы по созданию АЭС "Бушер-2" ранее оценивалась примерно в 500 миллионов долларов.
https://1prime.ru/energy/20230517/840619720.html