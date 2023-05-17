ТЕГЕРАН, 17 мая — ПРАЙМ. Строительство АЭС "Бушер" в Иране с участием России идет, долг Ирана перед "Росатомом" сокращен, решаются вопросы дальнейшего финансирования, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. СМИ: Шри-Ланка планирует построить свою первую АЭС при поддержке России

"Строительство идет. Вопросы решены, которые были ранее относительно долга, он фактически сокращен. На сегодняшний день наши компании обсуждают вопросы, касающиеся дальнейшего механизма финансирования с использованием различных валют, с использованием бюджетного или коммерческого кредитования", — сказал он.

Сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" считается крупнейшим российско-иранским проектом. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.

Строительство блока № 2 официально началось осенью 2019 года. В конце 2021 года в интервью РИА Новости вице-президент Ирана, глава Организации атомной энергии ИРИ Мохаммад Эслами говорил, что на площадке блока № 3 идет укрепление грунта в рамках подготовки к бетонированию фундамента. Проект строительства блоков № 2 и №3 АЭС "Бушер" рассчитан на 10 лет.

Помимо этого, Москва поставляет Тегерану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока. Последняя поставка российского топлива была 29 апреля 2020 года.

Эслами в интервью РИА Новости также сообщал, что Тегеран погасил долг перед Москвой за строительство первого энергоблока АЭС в Бушере. Сумма долга за работы по созданию АЭС "Бушер-2" ранее оценивалась примерно в 500 миллионов долларов.