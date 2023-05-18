МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Электроэнергетика Сахалинской области до конца 2023 года перейдет под управление единого системного оператора России, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко.

"До конца года энергосистема нашего островного региона перейдет под управление единого системного оператора России. На Сахалине будет сформировано удаленное подразделение и организовано обучение для островных специалистов, которые возьмут на себя новые функции", – написал глава региона в Telegram-канале.

Это решение было принято на встрече губернатора с председателем правления компании "Системный оператор Единой энергетической системы" Федором Опадчим, на котором стороны обсудили вопросы повышения эффективности диспетчерского управления энергосистемой острова и модернизации островной электроэнергетики.

По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, к декабрю этого года предстоит обеспечить безболезненный переход всех процессов по управлению энергосистемой от ПАО "Сахалинэнерго" в адрес Системного оператора ЕЭС. Централизация функций оперативно-диспетчерского управления позволит распространить на изолированные дальневосточные энергосистемы единые принципы технической политики и технологические подходы Единой энергосистемы России.

"Системный оператор осуществляет оперативно-диспетчерское управление в режиме реального времени, а также отвечает за планирование перспективного развития энергосистемы. У Сахалинской области появляется возможность использовать весь накопленный большой опыт управления Единой энергосистемой России, которая является одним из крупнейших энергообъединений – четвертым по размеру в мире", – цитирует пресс-служба мнение Федора Опадчего.

По территориально-технологическим причинам энергосистемы Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского края и Чукотского автономного округа работают изолированно от единой энергосистемы России. С 1 января 2024 года единым центром, выполняющим функции оперативно-диспетчерского управления изолированными энергосистемами на территории данных субъектов ДФО, станет Тихоокеанское РДУ, расположенное в Хабаровске.

"С 2024 года в единую "Схему и программу развития электроэнергетических систем России" Сахалинская область будет включена Системным оператором ЕЭС. Документ будет утвержден Минэнерго РФ к 1 декабря 2024 года", — отмечается в сообщении правительства региона.