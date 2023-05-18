КАЗАНЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Потребление ископаемого топлива в мире к 2050 году по отношению к 2022 году вырастет на 35%, при этом доля нефти, газа и угля в энергобалансе должна сократиться за этот период с 84% до 64%, сказал глава Роснедр Евгений Петров в рамках Международного экономического форума "Россия — исламский мир". Китай выделил новые квоты на экспорт топлива, сообщили СМИ

"Наш прогноз совпадает с (прогнозами — ред.) множества других госагенств, что объемы альтернативной энергетики к 2050 году будут существенно расти и доля ископаемого топлива в виде нефти, газа и угля будет сокращена с 84% до 64%. Но это именно доля потребления, а сам объем … вырастет, потому что с ростом мировой экономики будет все больше и больше потребление ресурсов. По нашим оценкам, потребление ископаемого топлива, газа и нефти увеличится на 35%", — сказал Петров, выступая на сессии "Технологический суверенитет как залог устойчивого развития в современном мире".

Согласно презентации главы Роснедр, в 2022 году в мире ископаемое топливо занимало долю в 84,4% в энергобалансе, больше всего была востребована нефть (33,1%). Гидроэнергетика составляла 6,4%, атомная — 4,3%, а возобновляемые источники энергии (солнечные, ветряные электростанции и биотопливо) — 4,9%. В материалах указывается, что к 2050 году в мире ископаемое топливо займет 64%, но самая большая доля будет приходиться на газ — 26%, а доля нефти сократится до 25%. Доля же ВИЭ вырастет до 28%, гидроэнергетики — до 8%, атомной энергетики — до 5%.

При этом в России в 2022 году 87,7% всей энергетики обеспечивалось ископаемым топливом. Самая большая доля в энергобалансе у газа — 53,7%. Потребление же нефти составляло только 22%, а угля — 12%. Потребление гидроэнергетики — 5,8%, атомной энергетики — 6,2%, ВИЭ же занимали около 0,1%. Прогноз по энергобалансу на 2050 год по России не приводится.

Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.