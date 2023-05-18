МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. "Газпром" к предстоящему отопительному сезону выведет ПХГ в России на новые рекорды, оперативный резерв газа достигнет 72,842 миллиарда кубометров, сообщила компания. Лавров рассказал о "решающих месяцах" для продуктовой сделки

"К началу нового сезона отбора создать оперативный резерв газа в ПХГ на территории России в объеме 72,842 миллиарда кубометров, а также увеличить потенциальную максимальную суточную производительность хранилищ до 858,8 миллиона кубометров. Таким образом, показатели выйдут на новые рекордные уровни", — говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

Что касается ПХГ на территории Белоруссии, то оперативный резерв газа в них составит 1,13 миллиарда кубометров (максимальный показатель для республики), а ПХГ "Газпрома" на территории Армении – 0,107 миллиарда кубометров.

Компания отмечает, что подземные хранилища традиционно играют важную роль в стабильном прохождении периода холодов, поэтому "Газпром" последовательно развивает свои ПХГ. Так, к началу сезона отбора 2022/2023 года хранилища в России были выведены на рекордные для отечественной газовой отрасли значения – создан оперативный резерв газа в объеме 72,662 миллиарда кубов, а потенциальная максимальная суточная производительность достигла 852,4 миллиона кубометров.

ПОСТАВКИ ГАЗА

Поставки газа на рынок РФ по газотранспортной системе "Газпрома" в минувшем отопительном сезоне сопоставимы с рекордом сезона 2021-2022 года, сообщила компания.

"Газпром" обеспечил надежное, бесперебойное газоснабжение потребителей России. Общий объем поставок газа на внутренний рынок по газотранспортной системе компании в октябре-марте, по предварительным данным, сопоставим с рекордным уровнем сезона 2021/2022 года", — сообщил "Газпром" в своем официальном телеграм-канале.

Вместе с тем экспорт газа обеспечивался в соответствии с подтвержденными заявками, добавляет компания. При этом в отдельные дни декабря, января и марта суточные поставки российского газа в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири" шли с превышением суточных контрактных обязательств.