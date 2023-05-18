Мишустин призвал начать подготовку к следующему отопительному сезону
Мишустин заявил, что пора начинать подготовку к следующему отопительному сезону
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости уже начинать подготовку к следующему отопительному сезону.
"Сегодня надо уже начинать подготовку к следующему осенне-зимнему сезону, чтобы заранее сформировать запасы топлива для предприятий энергетики и провести ремонт оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства", — сказал он на заседании правительства.
https://1prime.ru/energy/20230518/840630591.html
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