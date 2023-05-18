МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости уже начинать подготовку к следующему отопительному сезону. Мишустин отметил пользу поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту

"Сегодня надо уже начинать подготовку к следующему осенне-зимнему сезону, чтобы заранее сформировать запасы топлива для предприятий энергетики и провести ремонт оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства", — сказал он на заседании правительства.