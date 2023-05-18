МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Энергетический кризис в Германии еще не закончился, а эту зиму страна успешна преодолела благодаря теплой погоде, заявил глава энергетического концерна E.ON Леонхард Бирнбаум. Брокер ITinvest конвертирует валюту недружественных стран в рубли 13 июня

"Нет, к сожалению. Зима была очень теплой, поэтому ситуация была лучше, чем ожидалось. Однако, если следующая зима будет холодной, то ситуация может снова стать сложной", — заявил Бирнбаум в интервью детям-корреспондентам издания Spiegel, отвечая на вопрос, преодолен ли энергетический кризис.

Для преодоления энергетического кризиса он призвал людей экономить электроэнергию, например, топить дома до температуры 21 градуса вместо 22 градусов, или мыть руки холодной водой.

В прошлом году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций. Энергетический кризис привел к рекордному за несколько десятилетий росту цен в Европе.