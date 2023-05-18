В Европе допустили нехватку энергии следующей зимой
Глава TC Energy: Европе может не хватить энергии следующей зимой для удовлетворения спроса
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ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Президент и исполнительный директор канадской нефтегазовой компании TC Energy Франсуа Пуарье выразил сомнение относительно того, будет ли Европа обеспечена необходимым объемом энергоносителей следующей зимой для удовлетворения спроса.
"Если зима в Европе окажется более холодной, чем в предыдущем году, будет ли у нас достаточно поставок энергии, чтобы удовлетворить спрос?" — заявил он во время своего выступления на энергетическом саммите Politico в Вашингтоне.
Пуарье отметил, что в предыдущем сезоне Европе способствовала мягкая зима и локдаун в Китае, который позволил перенаправить поставки СПГ на европейский рынок. Однако в настоящее время КНР из него уже вышла и спрос на энергоносители вновь увеличивается, пояснил глава компании.
https://1prime.ru/energy/20230518/840632657.html
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