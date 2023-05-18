ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Президент и исполнительный директор канадской нефтегазовой компании TC Energy Франсуа Пуарье выразил сомнение относительно того, будет ли Европа обеспечена необходимым объемом энергоносителей следующей зимой для удовлетворения спроса. Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года

"Если зима в Европе окажется более холодной, чем в предыдущем году, будет ли у нас достаточно поставок энергии, чтобы удовлетворить спрос?" — заявил он во время своего выступления на энергетическом саммите Politico в Вашингтоне.

Пуарье отметил, что в предыдущем сезоне Европе способствовала мягкая зима и локдаун в Китае, который позволил перенаправить поставки СПГ на европейский рынок. Однако в настоящее время КНР из него уже вышла и спрос на энергоносители вновь увеличивается, пояснил глава компании.