ХИРОСИМА (Япония), 20 мая — ПРАЙМ. Лидеры стран "Большой семерки" договорились ускорить переход на чистые виды энергии с одновременным усилением экономической безопасности, что позволит справиться с текущим энергетическим кризисом, сказано в принятом в Хиросиме коммюнике по итогам саммита. G7 намерена запустить инициативу по продовольственной безопасности

"Для того, чтобы решить проблемы нынешнего энергетического кризиса… и достичь нашей общей цели нулевой эмиссии самое позднее к 2050 году, мы подчеркиваем реальную и срочную необходимость и возможность ускорить переход на чистые виды энергии с одновременным повышением энергетической безопасности", — сказано в заявлении.

В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "Большой семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.

Помимо стран G7 приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.