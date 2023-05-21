МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Тарифы на электроэнергию на Украине могут повысить в два раза для качественного восстановления энергетической инфраструктуры и подготовки к отопительному сезону, заявил в эфире телеканала "Рада" глава национальной комиссии, занимающейся государственным регулированием в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский. Украинцев предупредили об опасности остаться без доступа к своим средствам

"Причины необходимости поднятия тарифов — осуществление аварийно-ремонтных работ нашей энергетической инфраструктуры, а также для обновления и подготовки к осенне-зимнему максимуму. Это составляет примерно 45-46 миллиардов гривен (чуть более 1,2 миллиарда долларов). Если рассчитать, как эту всю сумму получить, то тариф на сегодняшний день должен вырасти до 2,88 гривны (0,07 доллара)", — пояснил он.

Ранее Минэнерго Украины сообщало о необходимости роста тарифов, однако не уточнялось, какими они будут и насколько вырастут.

Украинское издание "Клименко тайм" со ссылкой на расчеты НКРЭКУ ранее сообщало, что почти 150 миллиардов гривен (порядка 4 миллиардов долларов) придется компенсировать из госбюджета, если до конца года останется действующий тариф на свет для населения. При этом правительство пока что до конца мая оставило действующую цену на свет для населения.

По данным издания, тариф, по которому население сейчас платит, составляет 1,44 гривны за кВт/ч, если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц и 1,68 гривны за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч в месяц.