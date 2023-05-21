ХИРОСИМА, 21 мая — ПРАЙМ. Странам "Большой семерки" следует полностью отказаться от угольной энергетики к 2030 году, заявил на полях саммита G7 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Гутерреш призвал к реформе Совбеза ООН и институтов Бреттон-Вудской системы

Он отметил, что мир приближается к глобальному потеплению на 2,8 градуса к концу этого века. "Следующие пять лет, вероятно, будут самыми жаркими за всю историю наблюдений. Действия по борьбе с изменением климата работают, но мы явно отстаем от графика", — пояснил генсек ООН.

Гутерреш рассказал, что предложенная им "программа ускорения" направлена на то, чтобы наверстать упущенное время. По его словам, программа содержит призыв ко всем странам "большой семерки" достичь нулевых выбросов как можно ближе к 2040 году, а к развивающимся странам — как можно ближе к 2050 году.

Он подчеркнул, что страны "Большой семерки" должны мобилизовать финансовые и технические ресурсы с целью поддержки развивающихся государств в их ускорении "декарбонизации". Это поможет удержать потепление в пределах 1,5 градуса, считает генсек ООН.

"Это требует более быстрого поэтапного отказа от ископаемого топлива и увеличения использования возобновляемых источников энергии. Это означает установление цены на углерод и прекращение субсидирования ископаемого топлива", — пояснил Гутерреш.

"В то же время нам нужна климатическая справедливость. Больше всего страдают страны, которые меньше всего сделали для того, чтобы вызвать климатический кризис. Мы должны наращивать системы адаптации и раннего предупреждения… 50% финансирования развивающихся стран в области климата должно идти на адаптацию. Развитым странам давно пора предоставлять развивающимся государствам обещанные 100 миллиардов долларов в год (на цели борьбы с климатическими изменениями — ред.)", — заключил генсек.

В G7 входят США, Канада, Франция, ФРГ, Италия, Великобритания и Япония.