Поставки российских энергоресурсов в Китай выросли на 40 процентов
Новак: рост поставок российских энергоресурсов в Китай достиг 40 процентов в 2023 году
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ШАНХАЙ, 23 мая — ПРАЙМ. Рост поставок российских энергоресурсов в Китай в 2023 году составляет 40%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается энергетики — это одно из основных направлений развития сотрудничества с КНР. Большой спектр вопросов по сотрудничеству, не только по поставкам энергетических ресурсов, которые растут большими объемами и в 2022 году значительно выросли, а в 2023 году еще на 40% примерно рост составляет", — сказал Новак на встрече премьер-министра РФ с российскими деловыми кругами в Шанхае.
"Но самое главное — мы сейчас с нашими партнерами прорабатываем вопросы с тем, чтобы совместно участвовать с поставках недостающего технологического оборудования", — добавил он.
https://1prime.ru/energy/20230523/840659853.html
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