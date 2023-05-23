ШАНХАЙ, 23 мая — ПРАЙМ. Рост поставок российских энергоресурсов в Китай в 2023 году составляет 40%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Россия и Иран обсуждают своповые поставки, заявил Новак

"Что касается энергетики — это одно из основных направлений развития сотрудничества с КНР. Большой спектр вопросов по сотрудничеству, не только по поставкам энергетических ресурсов, которые растут большими объемами и в 2022 году значительно выросли, а в 2023 году еще на 40% примерно рост составляет", — сказал Новак на встрече премьер-министра РФ с российскими деловыми кругами в Шанхае.

"Но самое главное — мы сейчас с нашими партнерами прорабатываем вопросы с тем, чтобы совместно участвовать с поставках недостающего технологического оборудования", — добавил он.