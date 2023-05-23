МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Пережить нынешний отопительный сезон и избежать энергокризиса Европе помогла теплая зима, сказал министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби. СМИ: отказ Европы от российских энергоресурсов бьет по самым бедным

"Если в 2024 году экономика не стабилизируется, а зима выдастся холодной, я думаю, что худшее еще впереди", — цитирует чиновника Al-Arabiya.

Европа прошедшей зимой столкнулась с серьезным энергокризисом, который был вызван санкциями против Москвы, введенным против российских нефти и газа.