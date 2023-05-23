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2023
https://1prime.ru/energy/20230523/840662349.html
Худшее еще впереди: Катар сделал страшное предсказание для Европы
Энергетика
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Пережить нынешний отопительный сезон и избежать энергокризиса Европе помогла теплая зима, сказал министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби. "Если в 2024 году экономика не... ПРАЙМ, 23.05.2023
энергетика, новости, катар, европа, энергетический кризис
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Пережить нынешний отопительный сезон и избежать энергокризиса Европе помогла теплая зима, сказал министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби.
"Если в 2024 году экономика не стабилизируется, а зима выдастся холодной, я думаю, что худшее еще впереди", — цитирует чиновника Al-Arabiya.
Европа прошедшей зимой столкнулась с серьезным энергокризисом, который был вызван санкциями против Москвы, введенным против российских нефти и газа.