СМИ: EON создаст в Европе подразделение для торговли газом и электричеством
Bloomberg: EON создаст в Европе новое подразделение для торговли газом и электроэнергией
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Немецкая коммунальная компания EON SE создаст в Европе новое торговое подразделение, чтобы воспользоваться возможностями на европейских рынках природного газа и электроэнергии, пишет Bloomberg.
Бизнес, названный EON Energy Markets, призван повысить эффективность управления портфелем группы, говорится в заявлении EON. Особое внимание компания уделит налаживанию связей с розничными компаниями и их поддержке. EON также создаст торговую платформу, охватывающую такие продукты, как газ и электроэнергия из возобновляемых источников, соглашения о покупке электроэнергии и долгосрочные контракты на поставку.
Новая платформа поможет компании "увеличить стоимость своего портфеля, одновременно поставляя нашим клиентам энергию из возобновляемых источников по доступным ценам", сказал Патрик Ламмерс, член правления EON, отвечающий за решения для клиентов.
EON ранее предупреждала, что энергетический кризис в Европе не закончился, отмечая, что рыночная волатильность еще может вернуться.
https://1prime.ru/energy/20230523/840662990.html
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