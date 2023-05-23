КАИР, 23 мая – ПРАЙМ. Строительство с участием России первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа" идет по графику, заявил министр электричества и возобновляемой энергетики Египта Мухаммед Шакер. СМИ: Шри-Ланка планирует построить свою первую АЭС при поддержке России

"Реализация атомной электростанции "Эль-Дабаа" идет согласно составленному графику, который будет выполнен наилучшим образом", — сказал Шакер.

Египетский министр подчеркнул, что все четыре реактора должны быть введены в эксплуатацию на полную мощность в 2028-2029 годах.

Ранее вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что строительство АЭС "Эль-Дабаа" идёт с опережением сроков, несмотря на геополитическую ситуацию в мире.

В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа". В начале мая стартовало строительство третьего энергоблока. Начало возведения четвертого также планируется в 2023 году.

АЭС "Эль-Дабаа" расположится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.