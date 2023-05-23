МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Специалисты госкорпорации "Росатом" готовы помочь китайским коллегам выводить из эксплуатации ранее работавшие промышленные уран-графитовые ядерные реакторы в КНР, сообщил РИА Новости директор программ по выводу из эксплуатации топливной компании "Росатома" ТВЭЛ Эдуард Никитин. Орбан назвал "Росатом" надежным партнером

Вывод из эксплуатации — обязательный, завершающий этап жизненного цикла ядерных установок.

"Российские и китайские объекты ядерного наследия очень похожи просто потому, что само оборудование и история китайской атомной энергетики неразрывно связана с Советским Союзом. В настоящее время планируем сотрудничать в заключительной стадии ядерного топливного цикла (ЯТЦ)", — сказал Никитин по итогам бизнес-визита представителей компании в Пекин.

"Росатом" накопил в России огромный опыт работ по ликвидации отработавших свой ресурс объектов ЯТЦ и выводу из эксплуатации оборудования, уран-графитовых реакторов, хранилищ радиоактивных отходов (РАО), отметил Никитин.

Россия — единственная страна, которая вывела из эксплуатации промышленный уран-графитовый реактор в городе Северске Томской области, напомнил он.

"Обращение с графитом – это один из наиболее серьезных вызовов в мировой атомной энергетике в области вывода из эксплуатации. В этом году мы завершаем еще два проекта и, безусловно, китайских партнеров также интересует этот опыт", — добавил Никитин.

"Мы эти работы провели и знаем, как это делать. Наши технологии и, самое главное, наш накопленный опыт могут быть востребованы в Китае. Китайские коллеги заинтересованы в том, чтобы наиболее эффективно выводить из эксплуатации свои объекты ядерного наследия, в частности, промышленные уран-графитовые реакторы", — отметил он.

По словам Никитина, надо отдать должное профессионализму китайских специалистов и динамике развития атомной энергетики в КНР.

"Несмотря на то, что у нас общие корни, Китай активно развивает свои собственные технологии. Мы также открыты к сотрудничеству и кооперации. Это не одностороннее, а двустороннее движение – и Россия, и Китай представляют свои лучшие и эффективные решения, и нам есть что перенять друг у друга", — сказал собеседник агентства.