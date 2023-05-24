МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Киев и "Нафтогаз Украины" хотят сохранить транзит российской нефти и газа через страну ради дохода, сообщила газета Washington Post. "Газпром" подает газ через Украину согласно заявкам на 23 мая

"Нафтогаз" и высокопоставленные политические лидеры настаивают на том, что Украина не может и не должна закрывать трубопроводы, как для того, чтобы претендовать на остаточный доход, так и потому, что некоторые из европейских сторонников Киева по-прежнему зависят от российской нефти и газа", — пишет издание.

По информации газеты, украинская сторона настаивает на отсутствии выбора в отношении коммерческих сделок с Россией, однако требует от западных стран ужесточать санкции против Москвы. Как отметили в Киеве, сохранение сделок "защитит" некоторые объекты инфраструктуры от "авиаударов".

Washington Post добавила, что рабочая группа по антироссийским санкциям под председательством руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и экс-посла США в России Майкла Макфола опубликовала "план действий" в отношении Москвы. По данным издания, меры предполагали сохранение транзита российских ресурсов, а такэе приостановка работы "всех оставшихся контролируемых Россией трубопроводных маршрутов" и "прекращение прямых поставкок российского газа в Евросоюз, кроме как через Украину".