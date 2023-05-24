Шульгинов сообщил о стабильности цен на топливо в России
Глава Минэнерго Шульгинов заявил, что розничные цены на топливо в России сейчас стабильны
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Розничные цены на бензин в России стабильны, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.
"Розничные цены (на бензин — ред.) в принципе сегодня стабильны", − сказал Шульгинов на круглом столе "Энергетическая безопасность и экономический рост" во время Евразийского экономического форума.
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на прошлой неделе обновила исторический рекорд.
Минэнерго России, комментируя РИА Новости растущие биржевые цены на бензин марки Аи-95, заявило ранее, что эта динамика существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице − запасы топлива были созданы в преддверии ремонтного сезона на НПЗ, составляют 1,9 миллиона тонн, и этого достаточно. Вместе с тем Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объём предложения бензина на бирже, особенно марки Аи-95.
РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
https://1prime.ru/energy/20230524/840670429.html
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