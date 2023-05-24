МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Розничные цены на бензин в России стабильны, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов. Шульгинов назвал объем инвестиций для подготовки к осенне-зимнему сезону

"Розничные цены (на бензин — ред.) в принципе сегодня стабильны", − сказал Шульгинов на круглом столе "Энергетическая безопасность и экономический рост" во время Евразийского экономического форума.

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на прошлой неделе обновила исторический рекорд.

Минэнерго России, комментируя РИА Новости растущие биржевые цены на бензин марки Аи-95, заявило ранее, что эта динамика существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице − запасы топлива были созданы в преддверии ремонтного сезона на НПЗ, составляют 1,9 миллиона тонн, и этого достаточно. Вместе с тем Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объём предложения бензина на бирже, особенно марки Аи-95.

РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.