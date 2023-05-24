МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия и Китай согласовывают новый контракт по поставкам угля. Минэнерго оценило возможности России на мировом рынке угля

"Мы не подписали пока соглашение с Китаем, оно находится в стадии согласования. А с Индией есть действующее соглашение о поставках угля", — сказал он в ответ на вопрос журналиста о поставках угля в Китай и Индию.

Ранее, в октябре 2021 года был заключен меморандум с Индией о поставке 40 миллионов тонн в год коксующегося угля до 2030 года.

Кроме того, замглавы Минэнерго РФ Сергей Мочальников в феврале 2022 года говорил о разработке межправительственного соглашения с КНР о поставках угля в объеме 100 миллионов тонн в год.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 мая на российско-китайском бизнес-форуме назвал энергосотрудничество с КНР "безусловным приоритетом", а также заявил, что объемы экспорта природного и сжиженного газа, угля "неуклонно растут".

Так, в 2022 году Россия увеличила поставки угля в Китай на 11,2% — до 59,52 миллиона тонн, в Индию — почти в 2,5 раза, до 16,7 миллиона тонн.

При этом, сейчас, по словам Шульгинова, добыча угля в России остается практически на уровне 2022 года, экспорт немного ниже.

"Добычу мы уже почти выровняли по сравнению с прошлым годом, а экспорт пока немного отстает", — сказал министр.

По данным Росстата, добыча угля в России в марте снизилась на 2,8% в годовом выражении — до 36,5 миллиона тонн, за первый квартал текущего года — на 2,5%, до 107 миллионов тонн. Вице-премьер Александр Новак в январе сообщал, что в 2022 году добыча угля в РФ выросла на 0,3% — до 442 миллионов тонн.

В середине марта Шульгинов также заявлял, что добыча угля в РФ в 2022 году достигла допандемийного уровня 2019 года, в 2023 году ожидается сохранение уровня прошлого года.