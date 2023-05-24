ПЕКИН, 24 мая — ПРАЙМ. Крупнейшая угольная компания в России "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) рассчитывает увеличить поставки угля в Китай почти в три раза — до 20 миллионов тонн в год, заявил генеральный директор компании Максим Басов в статье для газеты China Daily. Глава Минэнерго анонсировал новый контракт с Китаем по поставкам угля

"Спрос на уголь из России растет быстрыми темпами. В марте 2023 года Китай импортировал рекордные объемы российского угля (9 миллионов тонн в месяц). Сегодня Россия — второй по величине поставщик угля в Китай", — сказал Басов.

По его словам, в 2022 году поставки угля из России в Китай увеличились на 20% — до 68 миллионов тонн.

Он также отметил, что СУЭК — крупнейший поставщик угля из России в Китай, причем существует большой потенциал для дальнейшего развития этого сотрудничества.

"Если в 2022 году мы поставили в Китай более семи миллионов тонн высококачественного угля, то в 2023 году СУЭК планирует увеличить эту цифру почти в три раза до 20 миллионов тонн угля", — сказал Басов.

Он также отметил, что в самом ближайшем будущем надеется обсудить поставки СУЭК в Китай в объеме 50 миллионов тонн угля в год.

"Эти перспективы вполне реальны. СУЭК ежегодно добывает более 115 миллионов тонн угля", — сказал он.

СУЭК — крупнейшая угольная компания в России и одна из ведущих угольно-энергетических компаний в мире, входит в пятерку крупнейших поставщиков угля на мировой угольный рынок. Компания основана в 2001 году, штаб-квартира в Москве с подразделениями в регионах.