МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Вооруженные силы России осуществляют мероприятия по защите объектов энергетической инфраструктуры после подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", за безопасность черноморских трубопроводов отвечает корабль "Иван Хурс", украинская сторона пыталась его атаковать. Об этом заявили в Министерстве обороны страны. В ФРГ оценили возможности спецслужб определить взорвавших "Северные потоки"

"После террористического акта 26 сентября 2022 года на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" Вооруженными силами Российской Федерации осуществляются мероприятия по защите подобных объектов. И не напрасно", — сказано в релизе.

По данным Минобороны, украинские беспилотные катера попытались совершить нападение на корабль "Иван Хурс", обеспечивавший защиту газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турции. в ведомстве добавили, что нападавшие были уничтожены.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли в сентябре прошлого года. Генпрокуратура России инициировала дело по факту международного терроризма.